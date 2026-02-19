Хоче засудити збірну України: Мудрик подав позов проти УАФ через свій допінг-скандал

Українець Михайло Мудрик продовжує залишатися без футболу вже більше року. Вінгер Челсі застряг у допінговому скандалі.

У грудні 2024 року Мудрика відсторонили від офіційних матчів через позитивний допінг-тест. В організмі українця знайшли забороненеу речовину мельдоній, повідомляє Legion.

Хто винний у допінгу Мудрика?

Поки що термін дискваліфікації невідомий, але гравця відсторонили від тренувань із Челсі. Проте різні ЗМІ розповсюджують чутки, що Михайло найближчим часом повернеться до футболу.

Повідомляється, що українцю дозволять повернутися на базу Челсі та тренуватися індивідуально. При цьому поки рішення щод терміну бану не було прийняте.

Крім того, адвокати Мудрика подали позов до суду проти Української асоціації футболу. На їх переконання, допінг потрапив дорганізму Михайла під час його перебування у складі збірної України.

Мельдоній ввели вінгеру без його відома, тож сторона гравця вважає персонал "синьо-жовтих" винними у його дискваліфікації. Нагадаємо, що лондонський клуб придбав Михайла у Шахтаря в січні 2023 року за рекордні 70 мільйонів євро.

За цей час вінгер оформив 10 голів і 11 асистів у 73 матчах за "синіх". Football Insider повідомляв, що дискваліфікація Мудрика може тривати від 2 до 4 років.

Як Мудрик потрапив у скандал в кіберспорті?