Відома швейцарська жокейка Сибіла Фогт отримала дискваліфікацію через провалену допінг-пробу. У крові спортсменки виявили кокаїн.

Позитивний результат допінг-тесту виявили у Сибіли Фогт під час перегонів у Франції. Повторний аналіз проби Б 28 березня підтвердив результат, пише 24 Канал з посиланням на Racing Post.

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Жокейка провалила допінг-тест через секс з колишнім партнером

Для швейцарської вершниці ця подія стала шоком. Вона стверджує, що під час кар'єри ніколи не вживала заборонені речовини. Сибіла повторила це під час засідання дисциплінарної комісії асоціації Франс Галоп.

За версією 30-річної вершниці, наркотик потрапив в її організм під час сексуального контакту. Її партнер зізнався, що напередодні вживав кокаїн.

Я була необережна, коли вступила в контакт з людиною, яка вживала заборонені речовини,

– повідомила Фогт.

Сибіла визнала свою провину та зазначила, що більше не зустрічається з партнером, який вживає кокаїн.

Втім, дисциплінарний комітет все ж покарав жокейку шестимісячним терміном дискваліфікації. До перегонів вона повернеться лише у листопаді. Крім того, Фогт зобов'язана регулярно здавати тести.

Зазначимо, що до відсторонення Сибіла виграла 17 перегонів у Німеччині в поточному сезоні та займала третє місце в рейтингу жокеїв. Вона стала першою жінкою, яка виграла класичні німецькі 1000 Гіней у 2021 році.

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