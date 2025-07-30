Допінг-скандал за участю Михайла Мудрика не став першим у вітчизняному футболі. 24 Канал пригадав українських гравців, які попадалися на вживанні заборонених речовин.

Читайте також Пішов стежкою Мудрика: відомого гравця іспанського клубу, який переміг рак, спіймали на допінгу

Українські першопрохідці допінг-скандалів

Світовий футбол на початку 1990-х років лихоманило від допінг-скандалів за участю Дієго Марадони та Клаудіо Каніджи. Тоді здавалося, що такі проблеми ніколи не торкнуться нашого футболу.

Перший дзвіночок пролунав у далекому 1993 році. Скандал виник з українським півзахисником Романом Зубом. Вихованець львівського футболу тільки-но підписав контракт з варшавською Легією та зіграв 10 поєдинків. Кар'єра у Польщі не задалася через провалений допінг-контроль. У пробі українця виявили тестостерон.

Повторний аналіз не підтвердив вміст заборонених речовин. Проте з Романом було розірвано контракт, а сам хавбек отримав річну дискваліфікацію.

Роман Зуб пропустив рік через історію з тестостероном

Другим українським футболістом, який попався на допінгу, був Сергій Нагорняк. Це трапилося 29 жовтня 1997 року після матчу плей-оф за вихід на ЧС-1998 Хорватія – Україна. "Синьо-жовті" поступилися з рахунком 0:2, а у Нагорняка виявили заборонений бромантан.

Тоді повідомлялося, що лікар Дніпра, в якому тоді грав Сергій, дав йому ліки проти "запаморочення". Через вживання заборонених речовин Нагорняку спочатку дали дворічну дискваліфікацію, яку потім замінили на річну. Також були побоювання, що збірна України отримає технічну поразку 0:3, але результат поєдинку не змінили.

Після кейсу Нагорняка в українському футболі посилили допінг-контроль. Проте скандали почали дедалі частіше виникати.

Сергій Нагорняк одним з перших українців потрапив у допінг-скандал

У сезоні-2002/03 після матчу з київським Динамо заборонені речовини виявили у півзахисника Карпат Ярослава Хоми. Вміст тестостерону у футболіста перевищував норму у п'ять разів. Хавбека дискваліфікували на сім місяців, а львівський клуб змушений був сплатити штраф у розмірі 3 тисяч доларів.

Лікарські препарати та марихуана

Колишній захисник запорізького Металурга Дмитро Невмивака попався на молодіжному чемпіонаті Європи-2006. Футболіст використовував сечогінний препарат хлорталідон, але не попередив про це клубних лікарів та тренерський штаб збірної. У підсумку – 12 місяців дискваліфікації.

Дещо схожа історія трапилася з півзахисником Металіста Валентином Слюсарем. Футболіст використовував пігулки для схуднення, які порадила йому дружина. Він і гадки не мав, що там може міститися заборонена речовина. Валентин отримав лише два місяці відсторонення від футболу та неоціненний життєвий досвід, що не завжди потрібно слухатися дружини.

Наступний український футболіст-допінгіст Денис Стоян мав історію, яка поставила його в один ряд з уже згаданими вище Марадоною та Каніджею, але не через футбольні досягнення.

Денис Стоян попався на вживанні марихуани

У 2007 році захисник грав за сімферопольську Таврію. Перспективного футболіста викрили на вживанні марихуани. Денис виправдовувався, що заборонене зілля незрозумілим чином опинилося в кальяні, який він курив. Та все ж свої чотири місяці дискваліфікації ексгравець молодіжної збірної України отримав.

Легкими переляками обійшлися також півзахисник Шахтаря Олексій Гай, захисник Закарпаття Антон Шендрік та хавбек Олімпіка Валерій Лебідь. Вони "відпочили" від футболу від одного до шести місяців.

Проблеми з допінгом у Рибки, Бєсєдіна та Мудрика

Поступово заходи боротьби з вживанням допінгу посилювалися. Серйозні проблеми мав ексфутболіст Олександрії Станіслав Микицей, який вживав препарат від гіпертонії, в якому містилася заборонена речовина. УЄФА покарала захисника трирічною дискваліфікацією, яку вдалося скоротити до 18 місяців.

Проте ці всі скандали практично не торкалися національної збірної України. Це тривало до 2012 року, коли на базу Шахтаря прибула бригада допінг-контролю. Так в цю сумну компанію потрапив Олександр Рибка. Голкіпер "гірників" без відома клубних лікарів приймав сечогінні препарати, щоб скинути зайву вагу. Олександр визнав свою провину, але отримав дворічну дискваліфікацію та пропустив Євро-2012.

Через помилку клубного лікаря на рік без футболу залишився динамівець Артем Бєсєдін. Форварду загрожувало чотири роки відсторонення, що могло поставити хрест на його кар'єрі. Врешті-решт винним визнали лікаря Динамо, який помилково дав не ту пігулку. Артем відбув річну дискваліфікацію та зумів навіть зіграти на Євро-2020.

Артем Бєсєдін міг пропустити чотири роки / фото Getty Images

Останній випадок з дискваліфікацією через допінг став найгучнішим в українському футболі. Вінгеру Челсі та збірної України Михайлу Мудрику усі пророкували велике футбольне майбутнє.

Проте вже вісім останніх місяців футболіст залишається поза грою через провалений допінг-тест. Михайлу загрожує тривалий термін дискваліфікації. Наразі у відповідних органах триває розгляд його справи. Крім того, Челсі може розірвати контракт з українцем та вимагати від нього через суд багатомільйонну компенсацію.