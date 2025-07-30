Допинг-скандал с участием Михаила Мудрика не стал первым в отечественном футболе. 24 Канал вспомнил украинских игроков, которые попадались на употреблении запрещенных веществ.

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Украинские первопроходцы допинг-скандалов

Мировой футбол в начале 1990-х годов лихорадило от допинг-скандалов с участием Диего Марадоны и Клаудио Каниджи. Тогда казалось, что такие проблемы никогда не коснутся нашего футбола.

Первый звоночек прозвучал в далеком 1993 году. Скандал возник с украинским полузащитником Романом Зубом. Воспитанник львовского футбола только подписал контракт с варшавской Легией и сыграл 10 поединков. Карьера в Польше не задалась из-за проваленного допинг-контроля. В пробе украинца обнаружили тестостерон.

Повторный анализ не подтвердил содержание запрещенных веществ. Однако с Романом был расторгнут контракт, а сам хавбек получил годичную дисквалификацию.

Роман Зуб пропустил год из-за истории с тестостероном

Вторым украинским футболистом, который попался на допинге, был Сергей Нагорняк. Это случилось 29 октября 1997 года после матча плей-офф за выход на ЧМ-1998 Хорватия – Украина. "Сине-желтые" уступили со счетом 0:2, а у Нагорняка обнаружили запрещенный бромантан.

Тогда сообщалось, что врач Днепра, в котором тогда играл Сергей, дал ему лекарство от "головокружения". Из-за употребления запрещенных веществ Нагорняку сначала дали двухлетнюю дисквалификацию, которую потом заменили на годичную. Также были опасения, что сборная Украины получит техническое поражение 0:3, но результат поединка не изменили.

После кейса Нагорняка в украинском футболе усилили допинг-контроль. Однако скандалы начали все чаще возникать.

Сергей Нагорняк одним из первых украинцев попал в допинг-скандал

В сезоне-2002/03 после матча с киевским Динамо запрещенные вещества обнаружили у полузащитника Карпат Ярослава Хомы. Содержание тестостерона у футболиста превышало норму в пять раз. Хавбека дисквалифицировали на семь месяцев, а львовский клуб вынужден был уплатить штраф в размере 3 тысяч долларов.

Лекарственные препараты и марихуана

Бывший защитник запорожского Металлурга Дмитрий Невмывака попался на молодежном чемпионате Европы-2006. Футболист использовал мочегонный препарат хлорталидон, но не предупредил об этом клубных врачей и тренерский штаб сборной. В итоге – 12 месяцев дисквалификации.

Несколько похожая история случилась с полузащитником Металлиста Валентином Слюсарем. Футболист использовал таблетки для похудения, которые посоветовала ему жена. Он и понятия не имел, что там может содержаться запрещенное вещество. Валентин получил лишь два месяца отстранения от футбола и неоценимый жизненный опыт, что не всегда нужно слушаться жены.

Следующий украинский футболист-допингист Денис Стоян имел историю, которая поставила его в один ряд с уже упомянутыми выше Марадоной и Каниджей, однако не за футбольные достижения.

Денис Стоян попался на употреблении марихуаны

В 2007 году защитник играл за симферопольскую Таврию. Перспективного футболиста уличили в употреблении марихуаны. Денис оправдывался, что запрещенное зелье непонятным образом оказалось в кальяне, который он курил. И все же свои четыре месяца дисквалификации экс-игрок молодежной сборной Украины получил.

Легкими испугами обошлись также полузащитник Шахтера Алексей Гай, защитник Закарпатья Антон Шендрик и хавбек Олимпика Валерий Лебедь. Они "отдохнули" от футбола от одного до шести месяцев.

Проблемы с допингом у Рыбки, Беседина и Мудрика

Постепенно меры борьбы с употреблением допинга ужесточались. Серьезные проблемы имел экс-футболист Александрии Станислав Микицей, который употреблял препарат от гипертонии, в котором содержалось запрещенное вещество. УЕФА наказала защитника трехлетней дисквалификацией, которую удалось сократить до 18 месяцев.

Однако эти все скандалы практически не касались национальной сборной Украины. Это продолжалось до 2012 года, когда на базу Шахтера прибыла бригада допинг-контроля. Так в эту печальную компанию попал Александр Рыбка. Голкипер "горняков" без ведома клубных врачей принимал мочегонные препараты, чтобы сбросить лишний вес. Александр признал свою вину, но получил двухлетнюю дисквалификацию и пропустил Евро-2012.

Из-за ошибки клубного врача на год без футбола остался динамовец Артем Беседин. Форварду грозило четыре года отстранения, что могло поставить крест на его карьере. В конце концов виновным признали врача Динамо, который по ошибке дал не ту таблетку. Артем отбыл годичную дисквалификацию и сумел даже сыграть на Евро-2020.

Артем Беседин мог пропустить четыре года / фото Getty Images

Последний случай с дисквалификацией из-за допинга стал самым громким в украинском футболе. Вингеру Челси и сборной Украины Михаилу Мудрику все пророчили большое футбольное будущее.

Однако уже восемь последних месяцев футболист остается вне игры из-за проваленного допинг-тест. Михаилу грозит длительный срок дисквалификации. Сейчас в соответствующих органах продолжается рассмотрение его дела. Кроме того, Челси может расторгнуть контракт с украинцем и потребовать от него через суд многомиллионную компенсацию.