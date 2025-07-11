История с Михаилом Мудриком стала самым громким допинговым скандалом за последний год. Теперь же подобные проблемы произошли у игрока из чемпионата Испании Йерая Альвареса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Marca.

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Допинг после рака

Футболист Атлетика рассказал, что один из его допинг-тестов прошлого сезона дал положительный результат. Речь о тесте после матча 1/2 финал Лиги Европы против Манчестер Юнайтед.

Альварес отметил, что он не знает, как запрещенное вещество могло попасть к нему в организм. Сейчас 30-летний Альварес временно отстранен от футбола, пока идет расследование.

Стоит отметить, что в 2017 году Йераю диагностировали рак, из-за чего он вынужден был согласиться на химиотерапию. Испанцу удалось победить онкозаболевание.

Впрочем, после этого у Альвареса началось выпадение волос. Игрок считает, что запрещенное вещество могло попасть в его организм в составе препаратов от облысения.

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Отметим, что Йерай является важным игроком Атлетика последних лет. Центральный защитник выступает за команду с 2016 года и успел наиграть за нее 257 матчей, забив 5 голов.

За это время Альварес помог клубу выиграть Кубок и Суперкубок Испании, а также дойти до полуфинала Лиги Европы. Отметим, что недавно после допингового скандала вернулся Поль Погба, подписав контракт с Монако.