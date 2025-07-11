Історія з Михайла Мудрика стала найгучнішим допінговим скандалом за останній рік. Тепер же подібні проблеми стались у гравця з чемпіонату Іспанії Єрая Альвареса, повідомляє 24 Канал з посиланням на Marca.

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Допінг після раку

Футболіст Атлетіка розповів, що один з його допінг-тестів минулого сезону дав позитивний результат. Мова про тест після матчу 1/2 фінал Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед.

Альварес зазначив, що він не знає, як заборонена речовина могла потрапити до нього в організм. Наразі 30-річний Альварес тимчасово відсторонений від футболу, поки триває розслідування.

Варто зазначити, що у 2017 році Єраю діагностували рак, через що він вимушений був погодитися на хіміотерапію. Іспанцю вдалось перемогти онкозахворювання.

Втім після цього у Альвареса почалось випадіння волосся. Гравець вважає, що заборонена речовина могла потрапити до його організму у складі препаратів від облисіння.

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Зазначимо, що Єрай є важливим гравцем Атлетіка останніх років. Центральний захисник виступає за команду з 2016 року та встиг награти за неї 257 матчів, забивши 5 голів.

За цей час Альварес допоміг клубу виграти Кубок та Суперкубок Іспанії, а також дійти до півфіналу Ліги Європи. Зазначимо, що нещодавно після допінгового скандалу повернувся Поль Погба, підписавши контракт із Монако.