Положительный результат допинг-теста обнаружили у Сибиллы Фогт во время гонки во Франции. Повторный анализ пробы Б 28 марта подтвердил результат, пишет 24 Канал со ссылкой на Racing Post.

Читайте также От Нагорняка до Мудрика: кого из украинских футболистов ловили на употреблении допинга

Жокейка провалила допинг-тест из-за секса с бывшим партнером

Для швейцарской всадницы это событие стало шоком. Она утверждает, что во время карьеры никогда не употребляла запрещенные вещества. Сибилла повторила это во время заседания дисциплинарной комиссии ассоциации Франс Галоп.

По версии 30-летней всадницы, наркотик попал в ее организм во время сексуального контакта. Ее партнер признался, что накануне употреблял кокаин.

Я была неосторожна, когда вступила в контакт с человеком, который употреблял запрещенные вещества,

– сообщила Фогт.

Сибила признала свою вину и отметила, что больше не встречается с партнером, который употребляет кокаин.

Впрочем, дисциплинарный комитет все же наказал жокейку шестимесячным сроком дисквалификации. К гонкам она вернется только в ноябре. Кроме того, Фогт обязана регулярно сдавать тесты.

Отметим, что до отстранения Сибила выиграла 17 гонок в Германии в текущем сезоне и занимала третье место в рейтинге жокеев. Она стала первой женщиной, которая выиграла классические немецкие 1000 Гиней в 2021 году.

Ранее мы сообщали, что дочь Шумахера стала чемпионкой мира по рейнингу – особому виду верховой езды.