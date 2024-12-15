Розклад поєдинків у день реваншу Усик – Ф'юрі зазнав змін. Через провалений допінг-тест Деннісом Макканом організатори скасували його бій з Пітером Макгрейлом, пише 24 Канал з посиланням на пост Туркі Аль аш-Шейха у мережі Х.

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Андеркард бою Усик – Ф'юрі зазнав змін

Чемпіон Британії та Європи за версією EBU у другій найлегшій вазі через вживання заборонених речовин втратив можливість провести бій в Ер-Ріяді.

Всесвітнє антидопінгове агентство (VADA) повідомило, що Денніс Макканн отримав позитивний результат антидопінгового тесту, проведеного перед його поєдинком. Виступ Макканна в Ер-Ріяді не відбудеться, оскільки проводиться розслідування цього інциденту. Жодних додаткових коментарів щодо цього поки що не буде,

– йдеться у заяві Туркі Аль аш-Шейху.

Наразі невідомо, чи встигнуть організатори так швидко знайти суперника для Пітера Макгрейла. Якщо опонент для нього буде знайдений, то поєдинок відбудеться.

Весь андеркард реваншу Усик – Ф'юрі

Сергій Богачук (Україна, 24-2, 23 КО) – Ішмаель Девіс (Англія, (13-1, 6 КО)

Даніель Лапін (Україна, 9-0, 3 КО) – Ділан Колін (Франція, 14-0, 4 КО)

Андрій Новицький (Україна, 13-0, 10 КО) – Едгар Рамірес (Мексика, 10-1-1, 4 КО)

Мозес Ітаума (Велика Британія, 10-0, 8 КО) – Демсі Маккін (Австралія, 22-1, 14 КО)

Джонні Фішер (Велика Британія, 12-0, 11 КО) – Девід Аллен (Велика Британія, 23-6-2, 18 КО)

Ісаак Лоу (Велика Британія, 25-2-3, 8 КО) – Лі Макгрегор (Шотландія, 14-1-1, 11 КО)

Надаємо, що бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді. На кону стоятимуть пояси чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та WBC, яккими володіє українець.