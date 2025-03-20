Всі спортсмени будуть захищені: яка позиція нової президентки МОК щодо допуску росіян

Олімпійську чемпіонку з плавання Кірсті Ковентрі обрали главою Міжнародного олімпійського комітету. На цій посаді вона замінить Томаса Баха.

Вперше в історії Міжнародний олімпійський комітет очолила жінка та представниця Африки. 41-річна зімбабвійка Кірсті Ковентрі отримала понад 50 відсотків голосів у першому раунді голосування, пише 24 Канал.

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Дворазова олімпійська чемпіонка з плавання вважається протеже Томаса Баха. Тож не важко здогадатися, що вона буде продовжувати політику попередника, в тому числі стосовно представників країн-агресорів.

Під час виборчої компанії вона утримувалася від прямих відповідей стосовно допуску росіян та білорусів до Олімпійських ігор. У коментарі для RFI вона натякнула, що відстоюватиме інтереси спортсменів та забезпечуватиме рівні права.

"У сучасному світі нам здебільшого доводиться розв’язувати питання про те, як захистити і підтримати спортсменів у всіх зонах конфліктів. Ми бачимо все більше і більше конфліктів в Африці, вони відбуваються в Європі та на Близькому Сході. Нам необхідно створити робочу групу для розроблення рамок щодо захисту та підтримки спортсменів у всіх цих зонах конфліктів, щоб вони могли брати участь в Іграх. Зрештою, ми також повинні бути впевнені, що всі спортсмени на Іграх будуть захищені", – сказала Ковентрі.

Нагадаємо, що Томас Бах відстоював повернення росіян та білорусів до Олімпійських ігор-2024 в нейтральному статусі. За таку толерантність "вдячна" Росія прозвала президента МОК "нацистом".

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