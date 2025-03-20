Всі спортсмени будуть захищені: яка позиція нової президентки МОК щодо допуску росіян
- Кірсті Ковентрі обрана президенткою МОК, замінивши Томаса Баха.
- Вона утримувалася від прямих відповідей щодо допуску росіян та білорусів до Олімпійських ігор, натомість наголошуючи на захисті спортсменів.
- Ковентрі є першою жінкою та представницею Африки на цій посаді, має досвід роботи у сфері спорту та політики в Зімбабве.
Олімпійську чемпіонку з плавання Кірсті Ковентрі обрали главою Міжнародного олімпійського комітету. На цій посаді вона замінить Томаса Баха.
Вперше в історії Міжнародний олімпійський комітет очолила жінка та представниця Африки. 41-річна зімбабвійка Кірсті Ковентрі отримала понад 50 відсотків голосів у першому раунді голосування, пише 24 Канал.
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Ставлення нової президентки МОК до росіян
Дворазова олімпійська чемпіонка з плавання вважається протеже Томаса Баха. Тож не важко здогадатися, що вона буде продовжувати політику попередника, в тому числі стосовно представників країн-агресорів.
Під час виборчої компанії вона утримувалася від прямих відповідей стосовно допуску росіян та білорусів до Олімпійських ігор. У коментарі для RFI вона натякнула, що відстоюватиме інтереси спортсменів та забезпечуватиме рівні права.
"У сучасному світі нам здебільшого доводиться розв’язувати питання про те, як захистити і підтримати спортсменів у всіх зонах конфліктів. Ми бачимо все більше і більше конфліктів в Африці, вони відбуваються в Європі та на Близькому Сході. Нам необхідно створити робочу групу для розроблення рамок щодо захисту та підтримки спортсменів у всіх цих зонах конфліктів, щоб вони могли брати участь в Іграх. Зрештою, ми також повинні бути впевнені, що всі спортсмени на Іграх будуть захищені", – сказала Ковентрі.
Нагадаємо, що Томас Бах відстоював повернення росіян та білорусів до Олімпійських ігор-2024 в нейтральному статусі. За таку толерантність "вдячна" Росія прозвала президента МОК "нацистом".
Що відомо про нову президентку МОК
- Кірсті Ковентрі народилася 16 вересня 1983 року в Зімбабве. З дитинства вона захоплювалася спортом та займалася плаванням.
- У 16 років вона вперше взяла участь в Олімпійських іграх. Під час спортивної кар'єри вона здобула сім олімпійських нагород: два "золота", чотири срібні медалі, та одну "бронзу.
- З 2019 року працювала міністеркою у справах молоді, спорту, мистецтва та відпочинку Зімбабве. У 2023-му була переобрана на посаду на другий термін.
- У 2012 році Ковентрі обрали до Комісії спортсменів в організації МОК. З 2023 року вона входить до Виконкому МОК.