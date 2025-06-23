В IBU розповіли, чи збираються допускати російських біатлоністів до ОІ-2026

Після початку повномасштабного вторгнення Міжнародний союз біатлоністів (IBU) проявив одну з найпринциповіших позицій серед усіх спортивних організацій. Він не прикривався "нейтральністю", а відсторонив росіян і білорусів від міжнародних змагань.

Цей бан досі триває, через що дуже палає у "запорєбрикових" спортсменів і їх пропагандистів. Вони звернулися до IBU, щоб дізнатися, чи можливе їх повернення найближчим часом, повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Принципова позиція IBU щодо росіян і білорусів

У Міжнародному союзі біатлоністів заявили, що наразі це неможливо. Вони повністю підтримують Україну та не збираються допускати агресорів і їх посіпак не тільки до етапів Кубка світу, а й Олімпійських ігор:

"Рішення про відсторонення російських і білоруських біатлоністів триватиме доти, доки обидві національні федерації не продемонструють повну прихильність підтримці та просуванню цілей і принципів IBU. На цей час ці цілі, очевидно, не виконуються. У нинішніх умовах шанси росіян і білорусів на участь у майбутньому сезоні в Кубку світу є мінімальними.

Це неможливо, поки триває війна в Україні. В IBU надають повну підтримку Україні та виступають на її боці. Що стосується Олімпіади-2026, то будуть проведені консультації з Міжнародним олімпійським комітетом, але в IBU не бачать варіантів, за яких росіяни та білоруси зможуть туди заявитися".

До слова. Олімпійські ігри-2026 відбуватимуться з 6 по 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. Загалом на них буде розіграно 116 комплектів нагород.

Нагадаємо, що раніше міжнародна організація під керівництвом Сергія Бубки дозволила російським атлетам виступати під національним прапором на World Masters Games 2025.