Тренера збірної Бразилії звільнять після розгромної поразки від Аргентини

Тренер збірної Бразилії Дорівал Жуніор буде звільнений з посади. Таке рішення ухвалили через розгромну поразку від Аргентини.

У середу, 26 березня, відбувся матч кваліфікаційного раунду чемпіонату світу. В його межах Аргентина розгромила Бразилію з рахунком 4:1.

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Тренер Бразилії буде звільнений

Керівництво офіційно ухвалило рішення про відставку головного тренера, пише 24 канал з посиланням на UOL Esporte.

Після 14 матчів відбіркового етапу до чемпіонату світу 2026 збірна Бразилії посідає 4-е місце. Під керівництвом Дорівала Жуніора команда здобула 6 перемог, тричі зіграла внічию та зазнала 5 поразок.

Остаточним ударом стала нищівна поразка від головного суперника – збірної Аргентини (1:4).

Наразі на посаду головного тренера збірної Бразилії розглядають кандидатуру головного тренера Реала Карло Анчелотті.

Дорівал Жуніор зайняв пост у січні 2024 року.

Довідка. Наступні матчі команди заплановані у червні проти Еквадору та Парагваю.

Відзначимо, що для проходу Бразилії на турнір потрібно набрати 4 очки в останніх 4-х матчах.