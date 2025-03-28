Тренера збірної Бразилії звільнять після розгромної поразки від Аргентини
- Тренера збірної Бразилії Дорівала Жуніора звільнять через поразку від Аргентини з рахунком 4:1.
- Розглядається кандидатура Карло Анчелотті на посаду нового головного тренера збірної Бразилії.
- Після 14 матчів відбіркового етапу до чемпіонату світу 2026 Бразилія посідає 4-е місце, маючи 6 перемог, 3 нічиї та 5 поразок.
- Для виходу на турнір Бразилії потрібно набрати 4 очки в останніх 4-х матчах.
Тренер збірної Бразилії Дорівал Жуніор буде звільнений з посади. Таке рішення ухвалили через розгромну поразку від Аргентини.
У середу, 26 березня, відбувся матч кваліфікаційного раунду чемпіонату світу. В його межах Аргентина розгромила Бразилію з рахунком 4:1.
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Тренер Бразилії буде звільнений
Керівництво офіційно ухвалило рішення про відставку головного тренера, пише 24 канал з посиланням на UOL Esporte.
Після 14 матчів відбіркового етапу до чемпіонату світу 2026 збірна Бразилії посідає 4-е місце. Під керівництвом Дорівала Жуніора команда здобула 6 перемог, тричі зіграла внічию та зазнала 5 поразок.
Остаточним ударом стала нищівна поразка від головного суперника – збірної Аргентини (1:4).
Наразі на посаду головного тренера збірної Бразилії розглядають кандидатуру головного тренера Реала Карло Анчелотті.
Дорівал Жуніор зайняв пост у січні 2024 року.
Довідка. Наступні матчі команди заплановані у червні проти Еквадору та Парагваю.
Відзначимо, що для проходу Бразилії на турнір потрібно набрати 4 очки в останніх 4-х матчах.