Тренера збірної Бразилії можуть відправити у відставку після неочікуваної поразки від Аргентини
- Тренера збірної Бразилії Дорівала Жуніора можуть звільнити через поразку від Аргентини з рахунком 4:1 у кваліфікаційному матчі чемпіонату світу.
- Президент CBF Едналдо Родрігес планує зустріч з Жуніором та директором відділу підбору Родріго Каетано для обговорення матчу та оцінки роботи.
- Обговорюється можливість продовження роботи з Жуніором, щоб гарантувати прохід Бразилії на чемпіонат світу-2026.
- Бразилії потрібно набрати 4 очки у останніх 4-х матчах для проходу на турнір; наступні матчі відбудуться у червні проти Еквадору та Парагваю.
Тренера збірної Бразилії з футболу Дорівала Жуніора можуть звільнити. Все через невтішний результат команди у матчі проти Аргентини.
У середу, 26 березня, відбувся матч кваліфікаційного раунду чемпіонату світу. В його межах Аргентина розгромила Бразилію з рахунком 4:1.
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Тренера Бразилії можуть звільнити
Президент CBF Едналдо Родрігес у п'ятницю, 28 березня, матиме зустріч з тренером національної команди Дорівалом Жуніором і директором відділом підбору Родріго Каетано, пише 24 канал з посиланням на Ge Globo.
Зазначається, що заплановано обговорення матчу проти Аргентини, оцінка роботи після поразки та окреслення напрямків на найближче майбутнє.Під загрозою робота не тільки головного тренера, а й усього відділу підбору.
Очікувалося, що єдиним сценарієм було б негайне звільнення Жуніора, однак є люди, які хочуть продовжити роботу з нинішнім тренером, щоб гарантувати прохід Бразилії на чемпіонат світу-2026.
Довідка. Наступні матчі команди заплановані у червні проти Еквадору та Парагваю.
Відзначимо, що для проходу Бразилії на турнір потрібно набрати 4 очки в останніх 4-х матчах.