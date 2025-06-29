Довбик похизувався формою перед стартом сезону: його кондиціям позаздрять навіть боксери

Форвард Роми Артем Довбик розпочав підготовку до нового сезону. Український бомбардир вдосконалює фізичну форму в тренажерному залі.

Артем Довбик своєю працею на тренуваннях доводить, що є справжнім професіоналом. Навіть в період відпустки він займається у тренажерці, пише 24 Канал.

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Як Довбик готується до сезону

У своєму інстаграмі Довбик опублікував серію відео з тренувань. У тренажерному залі Артем працює зі штангою, підтягується на турніку з двома гирями, робить спеціальні вправи для преса.

По відео видно, у якій чудовій фізичній формі перебуває Довбик. Він цілком міг би скласти конкуренцію боксерам, наприклад, у першій важкій категорії.

Відео тренувань Довбика

Нагадаємо, що по завершенню чемпіонату Серії А Рому залишив головний тренер Клаудіо Раньєрі. В новому сезоні діями римлян керуватиме екснаставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні.

У міжсезоння були чутки, що український форвард може змінити клубну прописку. Однак агент Довбика їх спростував.