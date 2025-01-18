Серія А зовсім інша, ніж Ла Ліга, – Довбик пояснив стримане святкування забитих голів
- Артем Довбик забив гол у матчі Рома проти Дженоа, але не святкував через те, що ще не повністю адаптувався до Серії А і очікує від себе кращої гри.
- Тренер Роми Клаудіо Раньїрі заохочує гравців частіше подавати м'ячі Довбику, що позитивно вплинуло на його результативність.
- Довбик забив свій сьомий гол у Серії А і вже має 11 голів у складі "джаллоросси".
Форвард Роми Артем Довбик записав черговий гол на свій рахунок у матчі з Дженоа. Однак фанати "римлян" були здивовані поведінкою українського форварда.
У матчі 21-го туру Серії А Рома перемогла Дженоа з рахунком 3:1. Перший гол у ворота "грифонів" забив Артем Довбик, пише 24 Канал.
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Самокритична оцінка Довбика
Після матчу журналісти RomaPress поцікавилися в Артема, чому він не святкував забитий гол. За словами нападника, він ще не повністю адаптувався до Серії А та очікує від себе яскравішої гри.
"Серія А зовсім інша, ніж Ла Ліга. Тут справді складно. Я намагаюся вдосконалюватися, думаю, що в Серії А я прогресую, адже тут дуже сильні захисники. Я адаптуюся.
Чому я не святкую свої голи? Просто я ще не повністю задоволений своєю грою. Так, я забиваю, але можу грати краще. Я святкуватиму у важливіші моменти", – пояснив Довбик..
Тренер Роми Клаудіо Раньєрі вимагає від футболістів, щоб вони частіше постачали м'ячами Довбика. Це одразу ж відобразилося на результативності форварда.
Нагадаємо, що Артем Довбик забив свій сьомий гол у Серії А. Загалом на рахунку нападника вже 11 голів у футболці "джаллоросси".
Артем забиває вже у другому поспіль матчі за Рому. Наступний поєдинок команда Раньєрі проведе 23 січня у рамках Ліги Європи проти нідерландського АЗ Алкмар.