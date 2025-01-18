Серія А зовсім інша, ніж Ла Ліга, – Довбик пояснив стримане святкування забитих голів

Форвард Роми Артем Довбик записав черговий гол на свій рахунок у матчі з Дженоа. Однак фанати "римлян" були здивовані поведінкою українського форварда.

У матчі 21-го туру Серії А Рома перемогла Дженоа з рахунком 3:1. Перший гол у ворота "грифонів" забив Артем Довбик, пише 24 Канал.

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Самокритична оцінка Довбика

Після матчу журналісти RomaPress поцікавилися в Артема, чому він не святкував забитий гол. За словами нападника, він ще не повністю адаптувався до Серії А та очікує від себе яскравішої гри.

"Серія А зовсім інша, ніж Ла Ліга. Тут справді складно. Я намагаюся вдосконалюватися, думаю, що в Серії А я прогресую, адже тут дуже сильні захисники. Я адаптуюся.

Чому я не святкую свої голи? Просто я ще не повністю задоволений своєю грою. Так, я забиваю, але можу грати краще. Я святкуватиму у важливіші моменти", – пояснив Довбик..

Тренер Роми Клаудіо Раньєрі вимагає від футболістів, щоб вони частіше постачали м'ячами Довбика. Це одразу ж відобразилося на результативності форварда.

Нагадаємо, що Артем Довбик забив свій сьомий гол у Серії А. Загалом на рахунку нападника вже 11 голів у футболці "джаллоросси".

Артем забиває вже у другому поспіль матчі за Рому. Наступний поєдинок команда Раньєрі проведе 23 січня у рамках Ліги Європи проти нідерландського АЗ Алкмар.