Дрейк не пропустив гучну подію у Нью-Йорку. Канадський репер поставив шалені кошти на переможця US Open-2025, повідомляє 24 канал із посиланням на The Tennis Letter.

Скільки грошей поставив Дрейк?

Дрейк вирішив зробити ставку на те, що Яннік Сіннер стане переможцем Відкритого чемпіонату США 2025 року. Канадський репер поставив на перемогу італійського тенісиста 300 тисяч доларів.

Якщо італієць підніме трофей над головою, то Дрейк отримає майже вдвічі більше від своєї ставки – 507 тисяч доларів. Чистими за перемогу Сіннера музикант отримає 207 тисяч доларів.

Нагадаємо, що у четвер 4 вересня Яннік Сіннер зіграє у чвертьфіналі US Open-2025. За вихід у півфінал турніру серії Grand Slam італійський тенісист побореться із земляком Лоренцо Музетті.

Як Сіннер дійшов до 1/4 фіналу?