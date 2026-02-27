Обраниця Георгія Бущана вибухнула у соцмережах через заяву Гераскевича, який закликав позбавити рекордсмена світу зі стрибків із жердиною звання Героя України. Низка відомих спортсменів також виступили на підтримку Бубки, передає 24 Канал.

Що сказала дружина Бущана?

У своєму інстаграмі дружина голкіпера Полісся обрушилася з критикою на адресу Гераскевича, назвавши його "ще одним Шаріковим" і висміявши його ініціативу.

Хто ти такий у порівнянні з легендою – Сергієм Бубкою? Олімпійський чемпіон, 6 титулів чемпіона світу, 35 світових рекордів. Владислав Гераскевич – світових рекордів 0! Ну так, позбавити Героя України Сергія Бубку і віддати тобі. Знати не знала, хто це такий, і краще б не знала. Е#####ь зовсім уже»,

– написала вона.

Підтримка Бубки з боку відомих українців

Не лише дружина Бущана вступила в дискусію. На заклик Гераскевича також відреагували інші відомі особи.

Катерина Усик, дружина чемпіона світу Олександра Усика, звернулася до українців із закликом "отямитись" і цінувати спортивні досягнення Бубки, а також відзначила його допомогу пораненим бійцям ЗСУ.

Легендарний боксер Василь Ломаченко опублікував світлину з Бубкою та висловився на підтримку представника МОК.

Колишня чемпіонка світу з боксу Аліна Шатернікова публічно підтримала Сергія Бубку на тлі дискусій про позбавлення його звання Героя України.

Що відомо про Сергія Бубку?