Дружина футболіста поділилася на своїй сторінці в інстаграм яскравими кадрами з літньої відпустки, яку пара проводить на одному з престижних італійських курортів. Серія знімків зібрала тисячі лайків і сотні компліментів.

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Які фото опублікувала Судакова?

Для нової фотосесії Єлизавета обрала витончений білий образ, який ідеально підкреслив її засмагу та гармонійно вписався в атмосферу Середземномор'я. Дівчина позувала на тлі блакитного моря, розкішних яхт та скелястих краєвидів італійського узбережжя.

Втім, увагу підписників привернув не тільки стильний образ. У добірці також з'явився романтичний кадр із Георгієм Судаковим. На світлині закохана пара проводить час разом і виглядає щасливою перед поверненням футболіста до тренувань.

Георгій та Єлизавета Судакова / Фото інстаграм дружини Судакова

Що відомо про родину Судакових?

Пара офіційно одружилася в лютому 2022 року, всього за два дні до початку повномасштабного вторгнення. Георгій зробив пропозицію своїй коханій у грудні 2021 року в Києві.

Єлизавета народилася 7 травня 2003 року в Києві. Вона навчалася на факультеті журналістики та медіакомунікацій КНУКіМ, адже з дитинства мріяла стати телеведучою. Раніше професійно займалася танцями, а нині активно веде інстаграм-блог, підтримує фізичну форму та часто відвідує матчі чоловіка.

Подружжя вже виховує двох доньок: Мілану, яка народилася 16 квітня 2022 року, та Злату, яка з'явилася на світ 17 вересня 2025 року. Сім'я проживає в Лісабоні, оскільки Георгій Судаков виступає за португальський клуб Бенфіка.