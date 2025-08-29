Георгій Судаков вже прилетів у Лісабон, де незабаром підпише контракт із португальською Бенфікою. Ще до цього переходу футболіст побудував міцну сім'ю, тому гарантовано матиме солідну підтримку найрідніших під час нової сторінки у його кар'єрі.

Георгій Судаков не лише чоловік та татусь чарівної донечки, а й чекає на збільшення родини. 24 Канал розповідає про дружину атакувального півзахисника збірної України, яка завжди була, є і буде найбільшою підтримкою для Судакова.

Читайте також Була у шлюбі зі скандальним бізнесменом: як виглядає і чим займається третя дружина Шовковського

Як познайомились Судакові?

Єлизавета Судакова народилась 7 травня 2003 року у столиці України. Цікаво, що пара познайомилась, аж ніяк, не на футбольному стадіоні, а через інтернет. Ініціатором знайомства став тоді ще маловідомий футболіст. Георгій відреагував на сторіз дівчини: "Ми випадково ніде не зустрічались?", на що дівчина відповіла: "Ні, а що обличчя знайоме?".

Судаков не розгубився, а запропонував Єлизаветі познайомитись ближче. Достеменно невідомо, коли саме пара почала будувати офіційні стосунки. У березні 2020-го у соціальних мережах обох з'явились перші спільні фото. Першим світлину опублікував Георгій. Після чого спільна світлина з'явилась у соцмережі Єлизавети.

Судаков не лише встигав будувати особисте життя, а й стрімко прогресувати у своїх футбольній кар'єрі. Не дивно, адже поруч із ним завжди була його найбільша підтримка – батьки та кохана дівчина.

Освідчення та перша вагітність Єлизавети

12 грудня 2021-го року Георгій влаштував романтичне освідчення Єлизаветі. Судаков запропонував коханій свою руку та серце, на що почув у відповідь омріяне "ТАК". Наречена Судакова поділилась щасливою подією у своєму інстаграмі, виклавши фото каблучки на фоні величезного букета червоних троянд.



Освідчення Георгія / Фото з інстаграму Єлизавети

Через декілька днів пара оголосила про першу вагітність Єлизавети. Георгій та його наречена у футбольному стилі дізнались стать своєї майбутньої дитини. Вже при надії Єлизавета та Георгій офіційно узаконили свої стосунки.

16 квітня 2022-го року Судакові вперше стали батьками. Єлизавета подарувала Георгію донечку, яку назвали Міланою. Переважно вихованням спільної доньки займається Єлизавета, адже у Георгія завантажений графік матчами та тренувальним процесом.

Народжувала дружина футболіста Шахтаря у Львові, де перший час жила сім'я на початку повномасштабного вторгнення Росії. Після чого повернулась до столиці України.

Сім'я Судакових / Фото з інстаграму Єлизавети

Поповнення у родині Судакових

18 квітня сім'я Судакових повідомила, що чекають на поповнення. У Міланки народиться молодша сестричка.

Ми вже знаємо, як виглядає любов. Вона називається "дочка". Але зовсім скоро ми побачимо цю любов – в нових очах, нових ручках, новому житті,

– написав Георгій.

Гендер паті Судакових: дивіться відео

Чим займається Єлизавета Судакова?

Ще до стосунків із Георгієм Єлизавета активно вела соціальні мережі, займалась спортом та танцями. Завдяки своїй активності дівчина створила собі тіло, якому позаздрять мільйони інших дівчат.

Єлизавета мріяла стати ведучою, тому вступила до Київського університету культури на факультет тележурналістики та медіакомунікацій. Однак мрія так наразі й залишилась нею. Кохана футболіста займається вихованням донечки. Також Єлизавета за першої кращої можливості намагається підтримати коханого чоловіка безпосередньо із трибун стадіону.

За профілем Єлизавети Судакової в інстаграмі, де у неї майже 300 постів, стежать понад 21,5 тисячі. У своїх соцмережах дівчина частенько ділиться сексуальним контентом.

Єлизавета Судакова / Фото з інстаграму дівчини

Вже незабаром родина обживатиметься у Португалії, де гратиме Георгій.