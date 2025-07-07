Дружина футболіста Шахтаря показа ідеальну фігуру на відпочинку: вогняні фото
- Каріна Криськів, дружина футболіста Дмитра Криськіва, поділилась фото з відпочинку на грецькому острові Крит, демонструючи свої стильні образи.
- Каріна та Дмитро перебувають у стосунках 4 роки, дівчина працює моделлю.
Чарівна Каріна Криськів привернула увагу публіки у соціальних мережах. Дружина Дмитра Криськіва з Шахтаря вирушила на літній відпочинок, чим поділилась з шанувальниками.
Нещодавно дівчина у своєму інстаграмі опублікувала серію фото з відпустки. Кохана півзахисника "гірників" підкорила фанатів своїм зовнішнім виглядом, повідомляє 24 канал.
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Розкішна Каріна Криськів
Каріна Криськів вирушила на відпочинок на грецький острів Крит. Дружина Дмитра Криськіва у соціальних мережах поділилась яскравими моментами з відпустки.
Зокрема, дівчина побувала на узбережжі Середземного моря. Кохана півзахисника Шахтаря попозувала у кадрі у стильному купальнику смарагдового кольору, показавши ідеальну фігуру.
Каріна Криськів відпочиває на Криті / Фото з інстаграму дівчини
Нагадаємо, що Дмитро Криськів перебуває у стосунках з Каріною 4 роки. Пара познайомилась у Харкові, де почалась їх історія кохання. Дівчина працює моделлю та постійне бере участь у різноманітних зйомках.
Раніше повідомляли, що зіркова футболістка Аліша Леманн поділилась фото з відпочинку. Спортсменка вирішила відпочити поблизу річки.