Кохана гравця збірної України шокувала соцмережі знімком з ванної
- Анна Зубкова, кохана Олександра Зубкова, опублікувала відверте фото у ванній з романтичною атмосферою, яке привернуло увагу шанувальників.
- Інформація про те, що Анна та Олександр Зубкови знову разом після розлуки через зраду, з'явилась нещодавно.
Анна Зубкова знову привернула до себе увагу шанувальників. Кохана Олександра Зубкова потішила підписників відвертим фото у соціальних мережах.
Дружина українського футболіста на власній сторінці в інстаграм опублікувала нову світлину. Шанувальники зацінили фото коханої вінгреа Трабзонспора, повідомляє 24 канал.
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Зубкова підкорила публіку
Анна Зубкова поділилась доволі інтимним фото. Кохана Олександра Зубкова показала свої довгі ноги у ванній.
Знімок був зроблений у романтичній атмосфері при свічках. Шпалери з червоними розами додали естетичності цьому фото.
Зубкова опублікувала фото у ванній / Фото з інстаграму дівчину
Нагадаємо, що Анна Зубкова розійшлась з Олександром Зубковим через зраду футболіста. Проте нещодавно з'явилась інформація, що пара знову разом.
Раніше Анна Зубкова поділилась фото з тренажерного залу. Дівчина розірвала соціальні мережі світлиною у обтислому спортивному костюму.