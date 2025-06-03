Кохана гравця збірної України шокувала соцмережі знімком з ванної

Анна Зубкова знову привернула до себе увагу шанувальників. Кохана Олександра Зубкова потішила підписників відвертим фото у соціальних мережах.

Дружина українського футболіста на власній сторінці в інстаграм опублікувала нову світлину. Шанувальники зацінили фото коханої вінгреа Трабзонспора, повідомляє 24 канал.

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Зубкова підкорила публіку

Анна Зубкова поділилась доволі інтимним фото. Кохана Олександра Зубкова показала свої довгі ноги у ванній.

Знімок був зроблений у романтичній атмосфері при свічках. Шпалери з червоними розами додали естетичності цьому фото.

Зубкова опублікувала фото у ванній / Фото з інстаграму дівчину

Нагадаємо, що Анна Зубкова розійшлась з Олександром Зубковим через зраду футболіста. Проте нещодавно з'явилась інформація, що пара знову разом.

Раніше Анна Зубкова поділилась фото з тренажерного залу. Дівчина розірвала соціальні мережі світлиною у обтислому спортивному костюму.