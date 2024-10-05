Дружина українського футболіста на фото стоїть у чорному топі та класичних штанах того ж кольору. Ганна Зубкова неодноразово робила подібні підбірки у своєму інстаграмі.

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Відвертий сет Ганни Зубкової

Кохана Олександра Зубкова доволі часто публікує дописи з відвертими світлинами у своєму інстаграмі. Її підписники високо оцінили новий сет та засипали Ганну приємними коментарями.

Ганна Зубкова поділилась фото у відвертому вбранні / Фото з інстаграму Зубкової

Нагадаємо, що цього літа Олександр Зубков та його обраниця не у найкращий спосіб засвітились у соцмережах після зради вінгера "гірників". Незважаючи на те, що Ганна Зубкова поділилась доказами у мережі, подружжя продовжує бути разом.