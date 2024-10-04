У складі "синьо-жовтих" відбулись певні зміни. Головний тренер національної команди перевів з резерву в основний склад Андрія Ярмоленка та Олександра Сватка, про це повідомляє пресслужба УАФ.

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Ребров викликав Ярмоленко та Сватка

Ветеран збірної України та київського Динамо замінить Віктора Циганкова. Лідер "синьо-жовтих" та каталонської Жирони отримав травму у грі з Фейєнордом та пропустить довгий час.

Про пошкодження Віталія Миколенко стало відомо, тільки четвертого жовтня. У захисника національної команди та Евертона травма литкового м'яза. Його замінить захисник американського Остіна – Олександр Сваток.

Нагадаємо, що підопічні Сергія Реброва зіграють проти Грузії – 11 жовтня та за три дні зустрінуться із Чехією. Українські "леви" намагатимуться виправити становище, адже після перших двох турів мають у своєму активі 0 очок та посідають 4 місце у групі.