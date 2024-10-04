26-річний річний лідер Жирони отримав травму сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги. Відновлення футболіста триватиме не менше, ніж 5 тижнів, про це повідомили у пресслужбі каталонської команди.

Читайте також Катастрофа для збірної України: основний захисник з АПЛ пропустить вирішальні матчі в Лізі націй

Циганков не допоможе збірній України

Віктор Циганков остаточно не зможе зіграти у жовтневих матчах "синьо-жовтих" у Лізі націй. 26-річний вінгер пропустить матч із Грузією – 11 жовтня та поєдинок із Чехією – 14 жовтня.

Окрім цього, Циганков ризикує не зіграти у вирішальних іграх квартету у Лізі націй. Підопічні Реброва проведуть дві зустрічі – 16 та 19 листопада проти Грузії та Албанії, відповідно.

Нагадаємо, що у новій кампанії український лідер каталонської Жирони зіграв у восьми матчах у всіх турнірах. На його рахунку один гол та одна результативна передача.