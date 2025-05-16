Дружина лідера збірної України підкорила публіку гарячою фотосесією
- Христина Яремчук, дружина Романа Яремчука, опублікувала світлини з нової фотосесії.
- Роман та Христина Яремчук одружилися у 2017 році та мають сина Микиту, який народився у 2019 році.
Христина Яремчук активно займається соціальними мережами. Дружина Романа Яремчука неодноразово тішила шанувальників гарячим контентом.
Кохана українського форварда Олімпіакоса опублікувала в інстаграмі світлини з нової фотосесії. Сміливий образ дівчини підкорив серця фанатів, повідомляє 24 канал.
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Неймовірна Христина Яремчук
Христина Яремчук взяла участь у гарячій фотосесії, чим поділилась зі своїми фанами. Кохана Романа Яремчука постала перед камерою у чорному обтислому топі.
Шанувальники оцінили вигляд дружини форварда Олімпіакоса. Христина отримала чимало приємних компліментів під дописом.
Христина Яремчук опублікувала гарячі світлини / Фото з інстаграму дівчини
Нагадаємо, Роман та Христина Яремчук одружились у 2017 році у Києві. У 2019 році у подружжя народився син Микита.