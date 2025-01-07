Кохана гравця збірної України зачарувала публіку своїм образом у стильному купальнику

Кохана Романа Яремчука потішила шанувальників новими світлинами. Христина Яремчук продовжує ділитись моментами зі свого життя.

Дружина українського форварда Олімпіакоса активно веде соціальні мережі. За інстаграмом Христини слідкує більше, ніж 20 тисяч підписників.

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Гаряча Христина Яремчук

Христина Яремчук у своєму інстаграмі опублікувала фото на узбережжі Саронічної затоки неподалік від не менш чарівного міста Афіни. Цей район вважається найяскравішим у Греції.

Мальовничий пейзаж гармонійно поєднався з природною красою коханої Романа Яремчука. Для свого приголомшливого образу дружина гравця збірної України стильний купальник.

Вишукане вбрання вдало підкреслює фігуру Христини. Світлини дівчини вподобало чимало шанувальників і українських спортсменів, а також їхні обраниці.



Христина Яремчук опублікувала відверту світлину / Фото з інстаграму дівчини



Христина Яремчук на пляжі / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Роман Яремчук перебрався в Олімпіакос на початку поточної кампанії. Його родина також проживає у Греції.