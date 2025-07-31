Обраниці українських футболістів та тренерів регулярно перебувають під прицілом медійників. Не виключенням є кохана дружина головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва.

24 Канал розповідає про дружину українського наставника Анну Реброву, її захоплення та чим займається кохана головного тренера збірної України з футболу. Обраниця Сергія Реброва самодостатня жінка, яка не перебуває у тіні зіркового чоловіка.

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Що відомо про стосунки подружжя Ребрових?

Знайомство нинішнього подружжя відбулось у романтичній атмосфері на березі Дніпра. В одному із інтерв'ю Анна розповідала, що у перший день Ребров запропонував їй показатись на квадроциклах. Після цього катання пара почала своє спілкування, яке переросло у велику родину.

Я не одразу дізналася, що він – легенда українського футболу. Мені здається, що познайомилися ми не просто так. Десь за місяць чи за два до нашої зустрічі я їхала в автобусі з університету та надіслала Всесвіту запит, що я так хочу кохати та бути коханою,

– пригадувала Анна.

Навіть велика різниця у віці не завадила їх стосункам. Ребров старший за свою обраницю на 15 років – 50 ексфутболісту та 35 років його обраниці. У 2016-му році закохані відгуляли весілля. Це був другий шлюб у житті відомого динамівця. Його першою дружиною була жінка, на ім'я Людмила, від якої у нього є син.



Сергій та Анна Реброві / Фото з інстаграму дружини тренера

Сім'я виховує двох синів

У 2016-му році Сергій та Анна не лише відсвяткували весілля, а й вперше стали батьками. У них народився син, якого назвали Олександром. Ще через два роки у родини народився другий син Микита.

Діти Сергій та Анни Ребрових / Фото з інстаграму дружини наставника

Чим займається Анна Реброва?

Анна Ребров – активна користувачка соціальних мереж із освітою психолога. За її життям в інстаграмі стежать 15,3 тисячі підписників. У її профілі з'являється регулярно сімейний контент та моменти із відпочинку.

Також у дружини відомого тренера є власний ютуб-канал. Кохана колишнього футболіста не стала вигадувати оригінальну назву своєму дітищу, а просто назвала канал "Анна Реброва", на який підписано вже понад 9 тисяч людей.

На початку життя ютуб-каналу Анна створювала різноманітного плану відео. Також було чимало відео, які стосувались її родини. 15 грудня 2022 року на її каналі вийшло інтерв'ю із Сергієм Ребровим.

Відео інтерв'ю із Сергієм Ребровим

Після чого Анна Реброва почала частіше тішити своїх підписників новими відео. Переважно це були інтерв'ю із дружинами відомих українських футболістів: Ярмоленка, Довбика, Судакова, Харатіна, Трубіна, Маліновського, Коноплі, Бондаря, Пятова та Степаненка.

Крайнє відео на каналі опубліковане ще 9 жовтня 2024 року. Це було інтерв'ю із дружиною футболіста рівненського Вереса Ігоря Харатіна.

Інтерв'ю із дружиною Ігоря Харатіна: дивіться відео

Також Анна не перестає приємно дивувати та захоплювати своїх підписників неймовірною фігурою.

Анна Реброва / Фото з інстаграму коханої Сергія Станіславовича

Анна та сини є міцною підтримкою Сергія Реброва, який очолює збірну України з футболу. Вони не лише стежать за матчами через екран телевізора, а й підтримують національну команду із трибун стадіонів.

Родина Реброва на матчах збірної України / Фото з інстаграму Анни Ребрової

Останній пост в інстаграмі Анна зробила 24 липня, коли виклала свою єдину світлину із відпочинку у Греції. Єдиним фото стала книга "Сила моменту тепер" Екгарта Толле.

Також обраниця Реброва займається йогою та правильно харчується. Тому не дивно, чому Анна Реброва перебуває у такій відмінній формі.