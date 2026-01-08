Джошуа вперше з'явився на публіці та дав інтерв'ю після моторошної ДТП, де він дивом вижив

Ентоні Джошуа продовжує оговтуватися після серйозного потрясіння наприкінці 2025 року. Британський боксер нарешті вийшов до ЗМІ.

За кілька днів до Нового Року "Ей-Джей" потрапив у смертельну ДТП в Нігерії. Серед жертв трагедії стали два тренери Ентоні, повідомляє 24 Канал з посиланням на CB Sport.

Що сказав Джошуа?

Аварія забрала життя Латіфі Айоделе та Сіни Гами. Сам Ентоні зазнав незначних травм та був доставлений до госпіталю. Тепер же британець нарешті виписаний.

Ентоні поспілкувався із ексчемпіоном UFC Усманом Камару щодо ДТП. Джошуа зізнався, що він важко переживає втрату двох близьких для нього людей.

Загинуло два моїх близьких друга. Вони обидва сиділи праворуч. Один спереду, інший ззаду. Я досі не можу в це повірити, не можу це усвідомити. Життя дуже коротке, але зараз я вперше про це спілкуюсь,

– розповів Джошуа.

Як Джошуа давав коментар Камару: дивитися відео

Відомо, що причиною ДТП стало перевищення швидкості автівкою, де знаходився "Ей-Джей". Вона врізалась у вантажівку на узбіччі магістралі. Sky Sports повідомляє, що водію вже висунули звинувачення щодо порушень правил керування.

Боксер завітав у Нігерію, яка є для нього другою Батьківщиною, під час відпустки. При цьому сам Ентоні в останній момент пересів з переднього сидіння. Він поступився місцем Латіфі Айоделе, який зрештою і загинув.

Як склалась кар'єра Ентоні Джошуа?