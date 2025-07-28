Помер легендарний чемпіон світу з боксу, який бився з Холіфілдом та Форманом

Пішов з життя американський боксер Дуайт Мухаммад Каві. Під час спортивної кар'єри він володів чемпіонськими поясами у двох вагових категоріях.

25 липня 2025 року перестало битися серце легенди світового боксу Дуайта Мухаммада Каві. Дворазовому чемпіону світу було 73 роки, пише 24 Канал з посиланням на Ring Magazine.

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Що відомо про Дуайта Мухаммада Каві

Майбутній чемпіон світу з боксу народився 5 січня 1953 року у Балтиморі, штат Меріленд. У молодому віці хлопець мав проблеми із законом. Зрештою Дуайт потрапив до в'язниці за збройне пограбування. За ґратами він провів п'ять років.

Цікаво, що саме в'язниця дала йому путівку в життя. Річ у тім, що у місцях позбавлення волі Дуайт розпочав займатися боксом. Одним з в'язнів був Джеймс Скотт – претендент на чемпіона світу, у якого Каві багато чого навчився. На волю Дуайт вийшов професійним боксером.

Загалом він провів на рингу 53 поєдинки, у яких здобув 41 перемогу, в тому числі 25 – нокаутом. Зазнав 11 поразок, а ще один бій завершився внічию.

У 1981 році Каві, який мав прізвисько "Бензопила з Кемдену", став чемпіоном світу WBC у напівважкій вазі. У 1985 році Дуайт заволодів титулом чемпіона WBA у 1-й важкій вазі.

Дуайт Мухаммад Каві проти Евандера Холівфілда / фото Getty Images

У послужному списку боксера поєдинки проти легендарних Евандера Холіфілда та Джорджа Формана у хевівейті. У віці 46 років Каві завершив кар'єру. Спочатку він працював тренером з боксу, а потім у реабілітаційному центрі для наркоманів і алкоголіків.

Останні роки життя легендарний боксер боровся з деменцією, яку діагностували у нього у 2020 році.

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