В українському футболі може відбутися гучне об'єднання двох клубів

Футбольна кампанія-2024/2025 в Україні добігає свого кінця. Залишилося зіграти матчі плейоф, після чого настане 2-місячне міжсезоння.

У цей період увага вболівальників буде прикута до трансферного ринку. Окрім цього, може статися ще одна подія, яка має шанси стати найгучнішою новиною в українському футболі.

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Об'єднання харківських клубів

Вона стосується двох харківських клубів. Йдеться про Металіст 1925 і Металіст, які можуть об'єднатися в одне ціле, повідомляє 24 Канал із посиланням на інсайдера Ігоря Бурбаса.

Ініціатива йде від Металіста 1925, який планує поглинути свого сусіда. Після об'єднання, яке може відбутися вже найближчим часом, найімовірніше, залишиться єдина назва – Металіст.

Нагадаємо, що Металіст 1925 був головним фаворитом Першої ліги, проте не зміг пробитися напряму в Українську Прем'єр-лігу й тепер гратиме у плейоф за право виступати в елітному дивізіоні. Металіст при цьому закінчив сезон на шостому місці, відставши на п'ять очок від команди Олександра Чижова.

Довідка. За право виступати в УПЛ Металіст 1925 гратиме з Лівим Берегом, який фінішував на 14-й сходинці в елітному дивізіоні. Стикові матчі мають відбутися 29 травня та 1 червня.

Зазначимо, що наразі ходять чутки, що Металіст 1925 (або ж Металіст, якщо відбудеться об'єднання) може очолити Руслан Ротань.