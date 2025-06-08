Грузинська зірка UFC у титульному поєдинку ледве не задушив суперника: відео

В ніч проти 8 червня відбувся турнір UFC 316 в Ньюарку (США). Мераб Двалішвілі захищав чемпіонський титул у поєдинку проти Шона О'Меллі.

Це була друга зустріч Двалішвілі та О'Меллі. До цього грузинський боєць здолав американця одноголосним рішенням суддів восени 2024 року, повідомляє 24 канал.

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Результат бою Двалішвілі – О'Меллі

Мераб Двалішвілі вирішив працювати першим номером, домінуючи над суперником. Тактика грузинського бійця спрацювала, він не давав зблизитись Шону О'Меллі протягом поєдинку.

У третьому раунді Двалішвілі знайшов потрбіний момент та здолав О'Меллі. Грузин переміг американського бійця задушливим прийомом. Таким чином, він захистив чемпіонський пояс UFC у найлегшій вазі.

Після перемоги Мераб Двалішвілі виліз з октагону та поспілкувався з Дональдом Трампом. Президент США спостерігав за боєм з перших рядів.

Двалішвілі здолав О'Меллі задушливим прийомом: дивіться відео