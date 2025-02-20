Чемпіонський бій "Динаміта" було скасовано: відбудеться заміна суперника

Даніель Дюбуа має захищати титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі. Джозеф Паркер планує побити "Динаміта" та стати наступним володарем поясу.

Проте бій між британським та новозеландським боксерами може не відбутись. Через те, що Даніель Дюбуа має проблеми зі здоров'ям, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

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Що трапилось з Дюбуа

З'явилась інформація, що Даніель Дюбуа захворів напередодні бою з Джозефом Паркером. Наразі британський боксер знаходиться під обстеженням лікарів.

Також розглядається заміна суперника для Паркера. Якщо "Динаміт" у підсумку не зможе взяти участь у титульному поєдинку проти тимчасового чемпіона світу за версією WBO.

До слова. Бій між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером має відбутись 22 лютого в аравійському Ер-Ріяді.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що Флойд Скофілд не зможе взяти участь у бою в межах вечора боксу 22 лютого в Ер-Ріяді. Американець мав битись з Шакуром Стівенсоном.