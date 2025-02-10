Олімпійський призер дав точний прогноз на битву Дюбуа – Паркер

У суботу, 22 лютого, в Ер-Ріяді відбудеться грандіозний вечір боксу. Однією з його головних подій стане титульний бій між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером.

Це буде другий захист пояса IBF для "Динаміта". Востаннє він виходив на ринг у вересні 2024 року, коли декласував Ентоні Джошуа нокаутом вже у п'ятому раунді.

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Прогноз від Прайса

Новозеландець мав дещо більшу паузу. Він не виходив на ринг з березня після перемоги над Чжаном Чжілеєм.

Своєю думкою щодо майбутнього поєдинку поділився колишній британський супертяж Девід Прайс, який вигравав "бронзу" на Олімпіаді-2008. Він вважає, що обидва боксери є якісними бійцями, але перевагу віддає своєму земляку, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing UK.

"Це буде відмінний бій. Дюбуа здобуде перемогу в пізніх раундах, оскільки він занадто потужний і агресивний для Паркера. Джозеф демонструє якісний бокс під керівництвом Енді Лі та має кілька вагомих перемог, зокрема над Деонтеєм Вайлдером і Чжаном Чжілеєм.

Паркер зараз у хорошій формі, але, на жаль для нього, Дюбуа перебуває в ще кращій. Саме тому в цьому поєдинку я віддаю перевагу Дюбуа", – сказав Прайс.

До слова. Очікується, що переможець цієї битви стане наступним суперником Олександра Усика. На кону потенційного мегафайту буде статус абсолюта в хевівейті.

Нагадаємо, що раніше прогноз на поєдинок Дюбуа – Паркер зробив Олександр Красюк. Промоутер Олександра Усика вважає фаворитом новозеландського бійця.