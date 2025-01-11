Може повернутися на Батьківщину: зірковий голкіпер ПСЖ змінить клубну прописку

Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма незабаром може змінити клуб. Є шанс, що гравець повернеться до Італії.

Чинний контракт Джанлуїджі Доннарумми з ПСЖ розрахований до 2026 року. На голкіпера вже з'явилися претенденти з Італії, пише 24 канал з посиланням на Sky Sports.

Читайте також Лідер збірної України може перейти у найбагатший клуб світу

Куди може перейти Доннарумма

25-річним голкіпер є одним із кандидатів, яким зацікавився Інтер, який наразі роздумує над підписанням воротаря.

Команда спробує підписати Доннарумму, якщо він вирішить не продовжувати контракт з ПСЖ і шукатиме інший клуб.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Джанлуїджі Доннарумма зіграв 17 матчів, у яких пропустив 15 м'ячів і 6 разів відстояв "на нуль".

Нагадаємо, що італієць розпочав свою професійну кар'єру у Мілані. В 2021 році він перейшов у ПСЖ, за що на той отримав хвилю критику.