У середу, 18 грудня, було зіграно перший поєдинок 16-го туру французької Ліги 1. В його межах Монако приймало ПСЖ, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Джанлуїджі Доннарумми.

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Вигляд Доннарумми після травми

На 17-й хвилині захисник Монако Вільфрід Сінго в одному з ігрових епізодів влетів в італійського воротаря. Він не зумів перестрибнути Доннарумму та проїхався шипами своїх бутс по обличчю голкіпера. Доннарумму замінили і наклали йому близько 10-ти швів.

Італієць опублікував пост у своєму інстаграмі, де він у домашній атмосфері відновлюється після ушкодження. Футболіст підписав світлину, зазначивши, що все добре.



Доннарумма після травми / Фото з інстаграму голкіпера

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 Джанлуїджі Доннарумма зіграв за ПСЖ 16 матчів, у яких пропустив 15 голів та 5 разів ворота лишались "сухими".