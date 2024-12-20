37-річного бразильця правоохоронці відвезли до відділу одразу після тренування. Наразі нападник виступає за місцеве Ітабріто, повідомляє 24 канал із посиланням на Ge.globo.com.

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Що відомо про затримання Жо

Ордер на затримання екснападника МанСіті було видано суддею Каміллі Кейрос да Сільва Гонсалвес у суді Баїї. Це вже другий випадок, коли Жо взяли під варту через несплату аліментів.

Вперше бразильський форвард провів ніч за гратами. 37-річного футболіста відпустили після сплати заборгованості за аліментами.

Нагадаємо, що, окрім Манчестер Сіті, Жо також грав за Евертон, Галатасарай та в багатьох інших клубах світу. За збірну Бразилії він забив п'ять голів у 20 матчах.