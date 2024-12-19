Судове засідання відбулось у четвер 19 грудня. Брата ексзірки збірної Франції засудили на три роки ув'язнення, повідомляє 24 канал із посиланням на L`Equipe.

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Чому Матіас викрав Поля Погба

Ситуація з викраденням Поля Погба відбулась у навесні 2022 року. Його брат Матіас разом зі спільниками утримували французького півзахисника та вимагали 13 мільйонів євро.

Пізніше Матіас почав погрожувати брату, заявивши на публіку, що розповість "шокуючі таємниці" про нього. Однак Поль Погба звернувся до правоохоронців з приводу викрадення.

У результаті розслідування головний організатор злочинних дій отримав вісім років за гратами. Виконавця викрадення засудили на 5 років (1 рік умовно), а інших помічники отримали чотири роки ув'язнення.

Матіас Погба отримав три роки, з яких 2 умовно, а іншу решту терміну він відбуватиме вдома, але під наглядом з боку правоохоронних органів.