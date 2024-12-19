У першому таймі цієї гри стався жахливий інцидент за участі голкіпера гостей Джанлуїджі Доннарумми. Він отримав травму, на яку було дуже боляче дивитися, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Надважливі голи для Довбика: українець оформив дубль у Кубку Італії

Болісне зіткнення

На 17-й хвилині захисник Монако Вільфрід Сінго в одному з ігрових епізодів влетів в італійського воротаря. Він не зумів перестрибнути Доннарумму та проїхався шипами своїх бутс по обличчю голкіпера.

Як Доннарумма отримав травму: дивіться відео

На полі одразу з'явились лікарі. Вони оперативно надали допомогу зірці ПСЖ, але він не мав можливість продовжити матч та був замінений на 22-й хвилині.

Відомо, що першому номеру збірної Італії довелося накласти 10 швів на праву щоку. Після цього журналіст видання RMC Sport Артур Перро виклав фотографію з моторошними наслідками зіткнення на обличчі Джанлуїджі Доннарумми.



Наслідки зіткнення для Доннарумми / Фото RMC Sport

До слова. У нинішньому сезоні Джанлуїджі Доннарумма провів за ПСЖ 16 поєдинків. У них він пропустив 15 голів та 5 разів залишив свої ворота "сухими".

Зазначимо, що ПСЖ врешті-решт здобуло перемогу з рахунком 4:2. Вона дозволила команді Луїса Енріке відірватися від другого місця вже на десять очок (у Марселя є гра в запасі).