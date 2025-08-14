Проте цього літа італійський воротар покине команду Луїса Енріке. Доннарумма вже визначився, де продовжить ка'єру у сезоні-2025/2026, повідомляє 24 канал із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Де гратиме Доннарумма?

Джанлуїджи Доннарумма повідомив про відхід з ПСЖ, опублікувавши відповідний допис у соціальних мережах. Італійський голкіпер щемливо попрощався з фанатами паризького клубу.

Італійський голкіпер може продовжити кар'єру у чемпіонаті Англії. Манчестер Сіті зацікавлений у підписанні Доннарумми, який не зміг домовитись з ПСЖ про новий контракт.

Джанулїджи Доннарума дав згоду на перехід в команду Пепа Гвардіоли. Італійський голкіпер замінить бразильського воротаря Едерсона, який близький до відходу з англійського клубу.

До слова. У сезоні-2024/2025 Джанулуїджи Доннарума зіграв у 47 матчах за ПСЖ в офіційних турнірах. За цей час італійський воротар пропустив 43 голи та у 17 іграх зберіг ворота "сухими".

