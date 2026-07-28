У Конгресі США розпочали розслідування проти Інфантіно і Трампа

Дружба президента ФІФА Джанні Інфантіно та господаря Білого дому Дональда Трампа викликала чимало критики через втручання влади США у футбол. Тепер можливі зловживання у цих відносинах вивчатиме американський Конгрес.

Представник демократів у Комітеті з питань правосуддя Джеймі Раскін ініціював розслідування фінансових зв'язків між ФІФА та адміністрацією Трампа. Інфантіно планують допитати, пише 24 Канал.

Що вивчатимуть конгресмени про Трампа та Інфантіно

Через численні скарги щодо незаконного впливу Трампа на рішення, які стосуються спорту, демократи хочуть отримати доступ до великого обсягу документації ФІФА. Зокрема йдеться про будь-які описи подарунків, виплат та пільг, про які домовлялися чиновники, а також інформація про продаж квитків на матчі чемпіонату світу 2026 року.

Також Інфантіно має поспілкуватися з конгресменами під запис, тобто фактично пройти допит щодо того, як Трамп втручався в процеси, які супроводжували проведення Мундіалю у США, Канаді і Мексиці.

Через що критикують Інфантіно і Трампа

Звинувачення в надмірній лояльності Трампу зі шкодою для репутації ФІФА на адресу Інфантіно активно лунають з кінця минулого року, коли президент світової футбольної асоціації фактично без консультацій з виконавчим комітетом вирішив вручити республіканцю новостворену Премію миру ФІФА.

Згодом Інфантіно став постійним гостем Трампа у Білому домі, куди регулярно привозив Кубок світу. А під час Мундіалю президент США скористався своїми відносинами зі швейцарцем, щоб домогтися скасування червоної картки для нападника збірної США Фоларіна Балогуна.