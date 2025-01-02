Кілька днів тому Джек Батленд був госпіталізований з внутрішньою кровотечею. Про це він сам повідомив у своїх соцмережах, пише 24 канал з посиланням на інстаграм голкіпера.

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Батленд у лікарні

Голкіпер повідомив, що цінує повідомлення шанувальників, однак інформація має бути перевірена.

Мене було госпіталізовано через внутрішню кровотечу в нозі, але лікарі змогли взяти ситуацію під контроль. Зараз давайте триматись разом та вболівати за Рейнджерс,

– написав Батленд.

Джек виступає за Рейнджерс з 2023 року. До цього він грав за такі клуби як Сток Сіті, Бірмінгем, Крістал Пелас та був в оренді у Манчестер Юнайтед. Також Батленд зіграв 9 матчів у складі збірної Англії, у яких пропустив 9 голів.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Джек Батленд зіграв 29 матчів за Рейнджерс, у яких пропустив 27 м'ячів та 13 разів відстояв "на нуль".

Відзначимо, що у складі шотландського клубу він став володарем Кубку шотландської Ліги.