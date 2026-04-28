Крім того, в самій Росії перестали проводити будь-які міжнародні змагання. Проте деякі легіонери продовжують їздити в країну-ерористку та заробляти там гроші, повідомляє Sport24.
До теми Президент УЄФА виступив із погрозами на адресу Італії після її невиходу на ЧС-2026
Чому Гаттузо хоче до Росії?
Від таких легких, але кривавих грошей, вирішив не відмовлятися зірковий тренер Дженнаро Гаттузо. Італієць публічно заявив, що готовий розглянути та прийняти пропозиції з боку російських команд.
Я розглядатиму роботу в Росії. Мені потрібна пропозиція, щоб її розглянути. Моя робота – тренувати. Тому, якщо буде гідна пропозиція, я готовий спробувати себе в одному з російських клубів,
– висловився Гаттузо.
Цікаво, що наразі у Дженнаро немає пропозицій від клубів з країни-агресорки. Раніше у 2019 році італієць навіть їздив у Москву та заявляв про готовність працювати в Росії.
Подейкували, що Гаттузо був цікавий московським Спартаку та Динамо. Втім тоді справа до призначення не дійшла. Наразі ж наставник має дещо негативну репутації після роботи зі збірною Італії.
Коуч очолив рідну збірну влітку 2025 року, але не зміг потрапити напряму на ЧС-2026 через дві поразки від Норвегії. Італія отримала шанс вийти на Мундіаль через плей-оф.
Втім "Скуадра Адзурра" сенсаційно поступилась Боснії і Герцеговині в серії пенальті. Для Італії це буде третій поспіль пропущений чемпіонат світу. Після цього Гаттузо подав у відставку.
Хто раніше їздив до Росії?
Це вже не перший випадок, коли італійські футболісти їздять в Росію після початку повномасштабної війни в Україні. У 2024 році Фабіо Каннаваро завітав до країни-агресорки на виставковий матч.
Того ж року в Росію приїхав Марко Матерацці, щоб стати обличчям місцевого телетранслятора. А у 2025 році зганьбився легендарний гравець Роми Франческо Тотті. Нападник відвідав Москву та став обличчям букмекерської компанії.
Що відомо про Дженнаро Гаттузо?
- Півзахисник почав грати в Перуджі у 1994 році. За свою ігрову кар'єру Дженнаро виступав також за Рейнджерс, Салернітану, Мілан та Сьон.
- Найбільше Гаттузо запам'ятався саме по грі за Мілан, де він довгий час був одноклубником Андрія Шевченка. З 1999 по 2012 роки хавбек награв 468 матчів, записавши на свій рахунок 11 голів та 20 асистів, повідомляє Transfermarkt.
- Разом із командою він виграв десять трофеїв, в тому числі дві Ліги чемпіонів. Також у 2006 році Дженнаро став чемпіоном світу зі збірною Італії.
- Тренерську кар'єру Гаттузо розпочав у 2013 році. За цей час він покерував Сьоном, ОФІ, Палермо, Пізою, Міланом, Наполі, Валенсією, Марселем, Хайдуком та збірною Італії.