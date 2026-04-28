Кроме того, в самой России перестали проводить какие-либо международные соревнования. Однако некоторые легионеры продолжают ездить в страну-эрористку и зарабатывать там деньги., сообщает Sport24.

По теме Президент УЕФА выступил с угрозами в адрес Италии после ее невыхода на ЧМ-2026

Почему Гаттузо хочет в Россию?

От таких легких, но кровавых денег, решил не отказываться звездный тренер Дженнаро Гаттузо. Итальянец публично заявил, что готовы рассмотреть и принять предложения со стороны российских команд.

Я буду рассматривать работу в России. Мне нужно предложение, чтобы ее рассмотреть. Моя работа– тренировать. Поэтому, если будет достойное предложение, я готов попробовать себя в одном из российских клубов,

– высказался Гаттузо.

Интересно, что пока у Дженнаро нет предложений от клубов из страны-агрессорки. Ранее в 2019 году итальянец даже ездил в Москву и заявлял о готовности работать в России.

Поговаривали, что Гаттузо был интересен московским Спартаку и Динамо. Впрочем, тогда дело до назначения не дошло. Сейчас у наставника несколько негативная репутация после работы со сборной Италии.

Коуч возглавил родную сборную летом 2025 года, но не смог попасть прямо на ЧМ-2026 из-за двух поражений от Норвегии. Италия получила шанс выйти на Мундиаль из-за плей-офф.

Впрочем, "Скуадра Адзурра" сенсационно уступила Боснии и Герцеговине в серии пенальти. Для Италии это будет третий пропущенный чемпионат мира. После этого Гаттузо подал в отставку.

Кто раньше ездил в Россию?

Это уже не первый случай, когда итальянские футболисты ездят в Россию после начала полномасштабной войны на Украине. В 2024 году Фабио Каннаваро посетил страну-агрессорку на выставочный матч.

В том же году в Россию приехал Марко Матерацци., чтобы стать лицом местного телетранслятора. А в 2025 году опозорился легендарный игрок Ромы Франческо Тотти. Нападающий посетил Москву и стал лицом букмекерской компании.

Что известно о Дженнаро Гаттузо?