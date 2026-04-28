Кроме того, в самой России перестали проводить какие-либо международные соревнования. Однако некоторые легионеры продолжают ездить в страну-эрористку и зарабатывать там деньги., сообщает Sport24.
Почему Гаттузо хочет в Россию?
От таких легких, но кровавых денег, решил не отказываться звездный тренер Дженнаро Гаттузо. Итальянец публично заявил, что готовы рассмотреть и принять предложения со стороны российских команд.
Я буду рассматривать работу в России. Мне нужно предложение, чтобы ее рассмотреть. Моя работа– тренировать. Поэтому, если будет достойное предложение, я готов попробовать себя в одном из российских клубов,
– высказался Гаттузо.
Интересно, что пока у Дженнаро нет предложений от клубов из страны-агрессорки. Ранее в 2019 году итальянец даже ездил в Москву и заявлял о готовности работать в России.
Поговаривали, что Гаттузо был интересен московским Спартаку и Динамо. Впрочем, тогда дело до назначения не дошло. Сейчас у наставника несколько негативная репутация после работы со сборной Италии.
Коуч возглавил родную сборную летом 2025 года, но не смог попасть прямо на ЧМ-2026 из-за двух поражений от Норвегии. Италия получила шанс выйти на Мундиаль из-за плей-офф.
Впрочем, "Скуадра Адзурра" сенсационно уступила Боснии и Герцеговине в серии пенальти. Для Италии это будет третий пропущенный чемпионат мира. После этого Гаттузо подал в отставку.
Кто раньше ездил в Россию?
Это уже не первый случай, когда итальянские футболисты ездят в Россию после начала полномасштабной войны на Украине. В 2024 году Фабио Каннаваро посетил страну-агрессорку на выставочный матч.
В том же году в Россию приехал Марко Матерацци., чтобы стать лицом местного телетранслятора. А в 2025 году опозорился легендарный игрок Ромы Франческо Тотти. Нападающий посетил Москву и стал лицом букмекерской компании.
Что известно о Дженнаро Гаттузо?
- Полузащитник начал играть в Перудже в 1994 году. За свою игровую карьеру Дженнаро выступал также за Рейнджерс, Соллернитану, Милан и Сен.
- Больше всего Гаттузо запомнился именно по игре за Милан, где он долгое время был одноклубником Андрея Шевченко. С 1999 по 2012 годы хавбек наиграл 468 матчей, записав на свой счет 11 голов и 20 ассистов, сообщает Transfermarkt.
- Вместе с командой он выиграл десять трофеев, в том числе две Лиги чемпионов. Также в 2006 году Дженнаро стал чемпионом мира по сборной Италии.
- Тренерскую карьеру Гаттузо начал в 2013 году. За это время он поруководил Сеном, ОФИ, Палермо, Пизой, Миланом, Наполи, Валенсией, Марселем, Хайдук и сборной Италии.