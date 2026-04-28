Він зганьбив збірну Італії: експартнер Шевченка по Мілану заявив про бажання працювати в Росії

З початком повномасштабної війни в Україні світовий футбол запровадив санкції проти росіян. Команди перестали допускати до міжнародних змагань.

Крім того, в самій Росії перестали проводити будь-які міжнародні змагання. Проте деякі легіонери продовжують їздити в країну-ерористку та заробляти там гроші, повідомляє Sport24.

Чому Гаттузо хоче до Росії?

Від таких легких, але кривавих грошей, вирішив не відмовлятися зірковий тренер Дженнаро Гаттузо. Італієць публічно заявив, що готовий розглянути та прийняти пропозиції з боку російських команд.

Я розглядатиму роботу в Росії. Мені потрібна пропозиція, щоб її розглянути. Моя робота – тренувати. Тому, якщо буде гідна пропозиція, я готовий спробувати себе в одному з російських клубів,

– висловився Гаттузо.

Цікаво, що наразі у Дженнаро немає пропозицій від клубів з країни-агресорки. Раніше у 2019 році італієць навіть їздив у Москву та заявляв про готовність працювати в Росії.

Подейкували, що Гаттузо був цікавий московським Спартаку та Динамо. Втім тоді справа до призначення не дійшла. Наразі ж наставник має дещо негативну репутації після роботи зі збірною Італії.

Коуч очолив рідну збірну влітку 2025 року, але не зміг потрапити напряму на ЧС-2026 через дві поразки від Норвегії. Італія отримала шанс вийти на Мундіаль через плей-оф.

Втім "Скуадра Адзурра" сенсаційно поступилась Боснії і Герцеговині в серії пенальті. Для Італії це буде третій поспіль пропущений чемпіонат світу. Після цього Гаттузо подав у відставку.

Хто раніше їздив до Росії?

Це вже не перший випадок, коли італійські футболісти їздять в Росію після початку повномасштабної війни в Україні. У 2024 році Фабіо Каннаваро завітав до країни-агресорки на виставковий матч.

Того ж року в Росію приїхав Марко Матерацці, щоб стати обличчям місцевого телетранслятора. А у 2025 році зганьбився легендарний гравець Роми Франческо Тотті. Нападник відвідав Москву та став обличчям букмекерської компанії.

