"Він просто сміття": зірковий боксер жорстко розніс Берінчика

Чемпіон світу у легкій вазі Джервонта Девіс висловив свою думку про Дениса Берінчика. Він розкритикував українського боксера.

В ніч на 15 лютого (за київським часом) Денис Берінчик зустрівся на рингу з Кейшоном Девісом. Український боксер вперше у своїй кар'єрі зазнав поразки і втратив чемпіонський пояс.

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Що думає Девіс про Берінчика

Джервонта розкритикував рівень українського боксера, пише 24 канал з посиланням на Sean Zittel.

Хлопець, з яким бився Кейшон – повна дупа. Це середній боксер, просто сміття. Він навіть гірший за того ж Камбососа. Просто в Top Rank вміють працювати і знаходити зручних суперників,

– сказав Девіс.

Він також додав, що вони уміють шукати боксерів з поясом, з хорошим рекордом, але на ділі вони просто відстій.

"У Берінчика був пояс, але за фактом він ще гірший за Камбососа", – додав Джервонта Девіс.

Зазначимо, що поразка проти Кейшона Девіса стала першою в кар'єрі для Дениса Берінчика. До цього він провів 19 боїв, у кожному з яких здобував перемогу.