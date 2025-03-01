"Він просто сміття": зірковий боксер жорстко розніс Берінчика
- Джервонта Девіс розкритикував українського боксера Дениса Берінчика після його поразки Кейшону Девісу.
- Берінчик вперше програв у своїй кар'єрі, втративши чемпіонський пояс після 19 перемог поспіль.
Чемпіон світу у легкій вазі Джервонта Девіс висловив свою думку про Дениса Берінчика. Він розкритикував українського боксера.
В ніч на 15 лютого (за київським часом) Денис Берінчик зустрівся на рингу з Кейшоном Девісом. Український боксер вперше у своїй кар'єрі зазнав поразки і втратив чемпіонський пояс.
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Що думає Девіс про Берінчика
Джервонта розкритикував рівень українського боксера, пише 24 канал з посиланням на Sean Zittel.
Хлопець, з яким бився Кейшон – повна дупа. Це середній боксер, просто сміття. Він навіть гірший за того ж Камбососа. Просто в Top Rank вміють працювати і знаходити зручних суперників,
– сказав Девіс.
Він також додав, що вони уміють шукати боксерів з поясом, з хорошим рекордом, але на ділі вони просто відстій.
"У Берінчика був пояс, але за фактом він ще гірший за Камбососа", – додав Джервонта Девіс.
Зазначимо, що поразка проти Кейшона Девіса стала першою в кар'єрі для Дениса Берінчика. До цього він провів 19 боїв, у кожному з яких здобував перемогу.