У своєму інстаграмі Джессіка опублікувала фото у прозорому топі. Такими знімками палка іспанська модель неодноразово ділилась зі своїми підписниками.

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Палка Джессіка Гойкоечеа

Іспанська модель часто ігнорує так деталь гардероба, як бюстгальтер. Через певні обмеження соціальної мережі інстаграм 27-річна білявка може отримати бан.

Джессіка Гойкоечеа поділилась пікантними світлинами / Фото з інстаграму моделі

У такому зухвалому образі палка білявка зустрічалась зі своїми друзями у місцевому ресторані в Барселоні. Окрім цього, Джессіка поділилась світлинами із тренувань у спортивному залі.

Підкреслимо, що Марк Барта та Джессіка Гойкоечеа припинили стосунки влітку 2024 року. У мережі ширились чутки, що футболіст та модель почали зустрічатись під час того, як гравець перебував у попередніх стосунках.