Амбітна ціль: можливий суперник Усика поділився планами на 2025 рік

Австралійський боксер Джей Опетая поділився планами на 2025-й рік. Володар титулу IBF у важкій вазі розповів про амбітну ціль.

29-річний боксер планує досягти вершини своєї кар'єри у крузервейті. Австралієць висловив бажання об'єднати усі чемпіонські пояси у своїй вазі, повідомляє 24 канал з посиланням на Ready to Fight.

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Плани Опетаї на 2025 рік

Джей Опетая розповів про головну ціль на 2025-й рік. Австралійський боксер планує стати абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі.

Володар поясу IBF пояснив, як планує стати найкращим у крузервейті та об'єднати всі титули. Опетая зазначив, що його команда допомагає знайти можливість підійнятись на вершину, а також висловився щодо переходу в іншу вагу.

Цього року я хочу стати абсолютним чемпіоном світу. То ж ми шукаємо шляхів для об'єднання. Надважка вага? Безумовно. Бріджервейт мене цікавить також. Я хотів би стати чемпіоном світу у трьох вагових категоріях. Але спочатку я хочу стати абсолютом у крузервейті. Спочатку хочу забрати ці пояси,

– сказав Опетая.

Зазначимо, що нещодавно австралієць переміг Девіда Н'їку, відправивши його в нокаут у четвертому раунді. Джей Опетая завдав настільки потужного удару, що новозеландець знепритомнів.

Нагадаємо, що Джей Опетая зізнався, що не проти зустрітись у ринг з Олександром Усиком. Однак, це може відбутись після того, як австралієць стане найкращим у важкій вазі.