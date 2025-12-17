Де та коли відбудеться бій Джейк Пол – Ентоні Джошуа

Британський суперваговик Ентоні Джошуа повертається в ринг після більш ніж річної паузи. Колишній суперник Олександра Усика вийде в ринг проти відомого блогера.

Суперником AJ стане американець Джейк Пол. Для Джошуа це буде перший бій після ганебного програшу від Даніеля Дюбуа, повідомляє 24 Канал.

Де і коли буде бій?

Поєдинок пройде в рамках великого вечора боксу в Маямі. Захід організований компанією Most Valuable Promotions разом з промоутером Накісою Бідаріаном.

Вечір боксу триватиме в ніч з 19 на 20 грудня та розпочнеться о 03:00. У свою чергу бій між Полом та Джошуа буде хедлайнером заходу та стартуватиме не раніше 07:00 за київським часом.

Що відомо про Джейка Пола?

Відзначимо, що Джейк заробив собі популярність в інтернеті завдяки блогам про бокс. Він має велику аудиторію фанатів на таких ресурсах як Vine та YouTube.

Втім Пол також займається боксом та періодично влаштовує бої, які привертають увагу спільноти. На професійному рівні він виграв 12 з 13-ти боїв, поступившись лише Томмі Ф'юрі, молодшому брату Тайсона.

Крім того, у 2024 році американець переміг в одному з поєдинків 59-річного Майка Тайсона. Тепер же Джейк Пол впевнений у тріумфі над Ентоні Джошуа.

Як Джошуа здобував пояси?

У Джошуа ж більш гучна кар'єра, яка почалась із "золота" на Олімпіаді-2012. На професійному рівні AJ провів 32 поєдинки, здобувши 28 перемог.

Одна із них була над Володимиром Кличком, після чого українець завершив кар'єру. Ентоні володів чемпіонськими поясами WBA, IBF, WBO, and IBO. Втім у 2021 році він їх втратив, програвши Олександру Усику.

Як склалась кар'єра Джошуа після бою з Усиком?