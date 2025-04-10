Кривдник Тайсона анонсував бій з Джошуа
- Американський блогер Джейк Пол анонсував бій з Ентоні Джошуа, запланований на 2026 рік.
- Восени Джейк Пол переміг Майка Тайсона, що викликало критику з боку експертів.
- В ніч на 22 вересня 2024 року Ентоні Джошуа програв Даніелю Дюбуа нокаутом в бою за титул абсолютного чемпіона світу.
Американський блогер Джейк Пол повідомив про проведення бою з Ентоні Джошуа. Він підтвердив свою готовність на це протистояння.
Нещодавно з'явилися чутки, що Ентоні Джошуа може зустрітися в рингу з Джейком Полом. Бій запланований на наступний рік.
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Пол і Джошуа можуть зійтися в бою
Американець зазначив, що говорив з Ей-Джеєм про бій по телефону, пише 24 канал з посиланням на Boxing Social.
Я розмовляв з Ентоні телефоном. Ми плануємо це на 2026 рік. Він подзвонив мені і сказав: "Я бачив, як ти викликав мене", і додав: "Давай організуємо це. Давайте зробимо так, щоб це сталося",
– сказав Джейк Пол.
Довідка. Восени Джейк Пол здобув перемогу над Майком Тайсоном, що викликало критику з боку експертів.
Нагадаємо, в ніч на 22 вересня 2024 року відбувся бій за титул абсолютного чемпіона світу між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Ей-Джей поступився опоненту нокаутом.