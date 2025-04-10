Кривдник Тайсона анонсував бій з Джошуа

Американський блогер Джейк Пол повідомив про проведення бою з Ентоні Джошуа. Він підтвердив свою готовність на це протистояння.

Нещодавно з'явилися чутки, що Ентоні Джошуа може зустрітися в рингу з Джейком Полом. Бій запланований на наступний рік.

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Пол і Джошуа можуть зійтися в бою

Американець зазначив, що говорив з Ей-Джеєм про бій по телефону, пише 24 канал з посиланням на Boxing Social.

Я розмовляв з Ентоні телефоном. Ми плануємо це на 2026 рік. Він подзвонив мені і сказав: "Я бачив, як ти викликав мене", і додав: "Давай організуємо це. Давайте зробимо так, щоб це сталося",

– сказав Джейк Пол.

Довідка. Восени Джейк Пол здобув перемогу над Майком Тайсоном, що викликало критику з боку експертів.

Нагадаємо, в ніч на 22 вересня 2024 року відбувся бій за титул абсолютного чемпіона світу між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Ей-Джей поступився опоненту нокаутом.