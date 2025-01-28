Битва скандальних блогерів: Джейк Пол проведе бій проти свого брата Логана

Відомий ютубер-боксер Джейк Пол вкотре зумів здивувати армію шанувальників. Епатажний блогер вирішив провести бій проти свого брата Логана.

Популярні відеоблогери Джейк Пол та Логан Пол офіційно оголосили про спільний бій між собою. Про це брати повідомили на своїх сторінках у соціальних мережах, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Джейка Пола.

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Зухвала заява братів-блогерів

Бій між братами заплановано на 27 березня. Його трансляцію організує стрімінговий сервіс Max.

"Момент, на який ви чекали десятиліття… 27 березня", – підписали публікацію брати.

Постер бою Джейк Пол – Логан Пол / фото зі сторінки блогера

Успішні відеоблогери вважають свій бій подією десятиліття. Проте достеменно невідомо, що цей поєдинок буде за правилами боксу.

Зазначимо, що Логан Пол востаннє виходив на ринг у жовтні 2021 року проти Флойда Мейвезера. Легенда боксу переміг ютубера за очками. Після цього Логан зробив кар'єру в реслінгу. З 2023 по 2024 рік він був навіть чемпіоном США у цій театралізованій боротьбі.

Його менший брат Джейк Пол у листопаді 2024 року провів бій з 58-річним Майком Тайсоном. Скандальний поєдинок завершився перемогою ютубера. Блогер заробив за цей бій 40 мільйонів доларів, а легендарний "Залізний Майк" вдвічі менше – 20 мільйонів.