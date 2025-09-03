У понеділок, 1 вересня, боксерську спільноту сколихнула сумна новина. Помер колишній британський боєць Джо Багнер.

Його серце перестало битися у віці 75 років. Останній період свого життя він провів у будинку для літніх людей в Австралії, повідомляє 24 Канал із посиланням на Ring Magazine.

Чим був відомий Джо Багнер?

Британський супертяж залишив помітний слід в історії боксу. Він двічі ставав чемпіоном Великої Британії та Співдружності, а також був 3-разовим чемпіоном Європи.

Багнер є єдиним боксером, який двічі вистояв проти легендарного Мухаммеда Алі всі регламентовані раунди та програв лише рішенням суддів. Також він проходив всю дистанцію проти видатного Джо Фрейзера.

Британець мав низку гучних перемог у своєму активі. Він здолав протягом кар'єри Генрі Купера, Чака Вепнера, Джиммі Елліса, Джеймса Тілліса, Девід Бея та ще декількох відомих бійців своєї епохи, проте так і не ставав чемпіоном світу.

Довідка. На професійному рівні Джо Багнер виступав з 1967 року, а повісив рукавички на цвях лише у 1999 році. Він провів 83 поєдинки, у яких здобув 69 перемог, з яких 41 – нокаутом.

Нагадаємо, що напередодні також помер відомий австрійський боксер Біко Ботовамунгу. Він під час кар'єри бився з Володимиром Кличком, якому поступився технічним нокаутом.

Чим займався Багнер поза рингом?